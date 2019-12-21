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Де дивитися Ліверпуль — Фламенго

Пряму трансляцію фінального матчу Клубного чемпіонату світу між Ліверпулем та Фламенго покаже телеканал UA: Перший.

Международный стадион Халифа

Ліверпульта Фламенго зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу. Зустріч пройде 21 грудня у Досі (Катара) на Міжнародному стадіоні Халіфа.

Початок матчу о 19.30.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі UA:Перший. Також зустріч можна буде подивитися на російському каналі Матч ТВ.

Читайте: Ліверпуль — Фламенго: прогноз букмекерів на фінал КЧС

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу КМЧ Ліверпуль обіграв мексиканський Монтеррей.

Фото: Dreamstime

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