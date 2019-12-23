Футболісти Лаціо надзвичайно емоційно відсвяткували перемогу над Ювентусом у Суперкубку Італії.

Лаціо став володарем Суперкубка Італії, обігравши у матчі туринський Ювентус з рахунком 3:1. Це вже п’ятий трофей Суперкубка для римлян.

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Після матчу футболісти Лаціо притягнули до роздягальні електронне табло для замін та виставили на ньому рахунок переможного для себе матчу – 1:3. При цьому футболісти танцювали і скандували переможні пісні.

Відео святкування опублікував гравець Лаціо Феліпе Кайседо.

Senza parole !!! E festa @OfficialSSLazio pic.twitter.com/f4hfR2cnDe — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 22, 2019

Тим часом у 17-му турі Серії А Аталанта на своєму полі розгромила Мілан.