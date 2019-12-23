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Факти / Спорт

Лаціо відсвяткував перемогу у Суперкубку Італії за допомогою табло для замін

Футболісти Лаціо надзвичайно емоційно відсвяткували перемогу над Ювентусом у Суперкубку Італії.

Лацио выиграл Суперкубок Италии

Лаціо став володарем Суперкубка Італії, обігравши у матчі туринський Ювентус з рахунком 3:1. Це вже п’ятий трофей Суперкубка для римлян.

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Після матчу футболісти Лаціо притягнули до роздягальні електронне табло для замін та виставили на ньому рахунок переможного для себе матчу – 1:3. При цьому футболісти танцювали і скандували переможні пісні.

Відео святкування опублікував гравець Лаціо Феліпе Кайседо.

Тим часом у 17-му турі Серії А Аталанта на своєму полі розгромила Мілан.

Фото: Getty Images

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