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Факты / Спорт

Издание The Ring назвал лучшего боксера и бой года

Авторитетное издание The Ring подвело итоги 2019 в боксе.

The Ring 2019

Лучшим боксером года по версии The Ring стал чемпион мира в пяти весовых категориях мексиканец Сауль Альварес.

В 2019 Альварес объединил титулы в среднем весе и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе, благодаря победе над россиянином Сергеем Ковалевым.

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Лучшим тренером года признан наставник Канело – Эдди Рейносо.

Боем года выбрана встреча японца Наоя Иноуе с филиппинцем Нонито Донэйр. Бой состоялся 7-го ноябре и завершился победой японца единогласным решением судей.

Удар Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса стал Нокаутом года. Не обошел журнал вниманием встречу Энди Руиса и Энтони Джошуа: победу мексиканца над британцем назвали Сюрпризом года, а третий раунд боя-реванша боксеров стал Раундом года.

Напомним, Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия.

Источник: The Ring

Фото: The Ring

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