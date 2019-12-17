Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA) назвала претендентов на звание лучшего боксера десятилетия.

В список претендентов на награду от BWAA вошло пять боксеров, среди которых украинец Владимир Кличко.

Претенденты на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA:

Сауль Альварес

Владимир Кличко

Флойд Мейвезер

Мэнни Пакьяо

Андре Уорд

Трое из пяти боксеров в этой номинации уже завершили свою профессиональную карьеру (Кличко, Мейвезер, Уорд).

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Победителя в номинации назовут 17 января 2020. Также награда лучшему боксеру десятилетия отныне носит имя легендарного американского боксера Джо Луиса (Joe Louis of the Decade award).

Также Факты ICTV писали, что Александр Усик вошел в рейтинг супертяжелого веса по версии WBC сразу с пятого места.

Источник: BWAA