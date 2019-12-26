Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко с представителями УПЦ МП совершил паломничество в Иерусалим, где принял участие в богослужении.

Василий Ломаченко во время паломничества в Иерусалим принял участие в божественной литургии в храме Иерусалимской православной церкви.

Ломаченко вошел в состав паломнической группы УПЦ МП во главе с митрополитом Запорожский и Мелитопольский Лукой.

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Снимки боксера в церковном одеянии опубликовал заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата Геннадий Елин.



















Ломаченко в рясе принял участие в богослужении УПЦ МП / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что хавбек мюнхенской Баварии и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо выбрал собственную ванную местом для крещения.

Источник: Gennady Elin

Фото: Gennady Elin