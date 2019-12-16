Верховный суд продлил приостановление переименования УПЦ МП

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры на решение Окружного административного суда Киева о прекращении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

К слову, УПЦ МП должна была в своем полном названии указать принадлежность к Русской православной церкви в соответствии с принятым в 2018 году парламентом Украины законом.

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Соответствующий документ предусматривает, что религиозные организации обязаны указывать в своем полном названии принадлежность к руководящему центру в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и временно оккупировало часть ее территории.

После этого УПЦ МП подала заявление в Окружной админсуд Киева, который обязал Минкульт отменить приказ с перечнем церквей, которые нужно переименовать.

Ранее Факты ICTV писали о том, что предстоятель Украинской православной церкви Епифаний сообщил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Источник: Верховный суд