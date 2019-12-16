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Факты / Украина / Общество

Верховный суд продлил приостановление переименования УПЦ МП

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.

Києво-Печерська лавра

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры на решение Окружного административного суда Киева о прекращении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

К слову, УПЦ МП должна была в своем полном названии указать принадлежность к Русской православной церкви в соответствии с принятым в 2018 году парламентом Украины законом.

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Соответствующий документ предусматривает, что религиозные организации обязаны указывать в своем полном названии принадлежность к руководящему центру в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и временно оккупировало часть ее территории.

После этого УПЦ МП подала заявление в Окружной админсуд Киева, который обязал Минкульт отменить приказ с перечнем церквей, которые нужно переименовать.

Ранее Факты ICTV писали о том, что предстоятель Украинской православной церкви Епифаний сообщил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Источник: Верховный суд

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