Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко з представниками УПЦ МП здійснив паломництво до Єрусалиму, де взяв участь у богослужінні.
Василь Ломаченко під час паломництва до Єрусалиму взяв участь у божественній літургії в храмі Єрусалимської православної церкви.
Ломаченко увійшов до складу паломницької групи УПЦ МП на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.
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Знімки боксера в церковному вбранні опублікував завідувач канцелярією Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату Геннадій Єлін.
Ломаченко в рясі взяв участь у богослужінні УПЦ МП / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що хавбек мюнхенської Баварії та збірної Бразилії Філіппе Коутінью вибрав власну ванну місцем для хрещення.
Джерело: Gennady Elin
Фото: Gennady Elin
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