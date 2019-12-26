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Факти / Спорт

Ломаченко в рясі взяв участь у богослужінні УПЦ МП

Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко з представниками УПЦ МП здійснив паломництво до Єрусалиму, де взяв участь у богослужінні.

Ломаченко в рясе УПЦ МП

Василь Ломаченко під час паломництва до Єрусалиму взяв участь у божественній літургії в храмі Єрусалимської православної церкви.

Ломаченко увійшов до складу паломницької групи УПЦ МП на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.

Читайте: Верховний суд продовжив призупинення перейменування УПЦ МП

Знімки боксера в церковному вбранні опублікував завідувач канцелярією Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату Геннадій Єлін.

  • Ломаченко в церковной рясе
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  • Ломаченко в церковной рясе
  • Ломаченко МПЦ
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  • Ломаченко в церковной рясе
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  • Ломаченко МПЦ
  • Ломаченко МПЦ
Ломаченко в рясі взяв участь у богослужінні УПЦ МП / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що хавбек мюнхенської Баварії та збірної Бразилії Філіппе Коутінью вибрав власну ванну місцем для хрещення.

Джерело: Gennady Elin

Фото: Gennady Elin

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