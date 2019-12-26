Издание Bleacher Report выложило в соцсетях постеры с футболистами топ-лиг Европы.
Bleacher Report по случаю Рождества решил покреативить. Издание подготовило четыре постеры в стиле рождественских фильмов.
На одном из постеров Лионель Месси появился в роли Кевина МакКалистера, а Карим Бензема и Серхио Рамос в роли грабителей. Хавбек Челси Н’Голо Канте попал на постер ленты Эльф, а Клоппа с футболистами Ливерпуля поместили на постер комедии 1983 года Рождественская история.
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А вот звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду попал на постер детективного триллера Крепкий орешек.
Месси и Роналду попали на постеры рождественских фильмов / 4 фотографии
Ранее издание Bleacher Report оформило матчи 1/8 финала ЛЧ в стиле блокбастеров.
Фото: Bleacher Report
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