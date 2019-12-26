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Факты / Спорт

Месси и Роналду попали на постеры рождественских фильмов

Издание Bleacher Report выложило в соцсетях постеры с футболистами топ-лиг Европы.

bleacher report ПОСТЕРЫ

Bleacher Report по случаю Рождества решил покреативить. Издание подготовило четыре постеры в стиле рождественских фильмов.

На одном из постеров Лионель Месси появился в роли Кевина МакКалистера, а Карим Бензема и Серхио Рамос в роли грабителей. Хавбек Челси Н’Голо Канте попал на постер ленты Эльф, а Клоппа с футболистами Ливерпуля поместили на постер комедии 1983 года Рождественская история.

Читайте: Что такое Boxing Day в футболе и почему он важен

А вот звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду попал на постер детективного триллера Крепкий орешек.

Месси и Роналду попали на постеры рождественских фильмов / 4 фотографии

Ранее издание Bleacher Report оформило матчи 1/8 финала ЛЧ в стиле блокбастеров.

Фото: Bleacher Report

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