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Факты / Спорт

Тоттенхэм одержал волевую победу над Брайтоном в Boxing Day

Тоттенхэм Хотспур обыграл Брайтон в рамках матча 19-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм Хотспур - Брайтон

Тоттенхэм Хотспур принимал на своем поле Брайтон в рамках 19-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме на 24-й минуте Харри Кейн открыл счет в матче, но после просмотра видеоповтора арбитр решил его отменить. Зато на 37-й минуте своим шансом воспользовались чайки: Паскаль Гросс ассистировал Адаму Вэбстеру, который записал в свой актив первый гол в матче.

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После перерыва Кейн получил мяч в штрафной и, после отскока, сравнял. На 72-й минуте Серж Орье отпасовал на Деле Алли, который красиво вогнал мяч в левый угол ворот.

После 19-ти туров АПЛ в активе Тоттенхэма 29 очков и пятая строчка в АПЛ, Брайтон (20) идет на тринадцатой позиции.

Напомним, форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение во время игры 18-го тура АПЛ против Челси.

Фото: Getty Images

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