Тоттенгем Готспур обіграв Брайтон в рамках матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Тоттенгем Готспур приймав на своєму полі Брайтон в рамках 19-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні і завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 2:1.

У першому таймі на 24-й хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок у матчі, але після перегляду відеоповтору арбітр вирішив його скасувати. Натомість на 37-й хвилині своїм шансом скористалися чайки: Паскаль Гросс асистував Адаму Вебстеру, який записав на свій рахунок перший гол у матчі.

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По перерві Кейн отримав м’яч у штрафному і, після відскоку, зрівняв. На 72-й хвилині Серж Ор’є відпасував на Деле Аллі, який красиво увігнав м’яча в лівий кут воріт.

Після 19-ти турів АПЛ в активі Тоттенгема 29 очок і п’ята сходинка в АПЛ, Брайтон (20) йде на тринадцятій позиції.

Нагадаємо, форвард Тоттенхема Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі за неспортивну поведінку під час гри 18-го туру АПЛ проти Челсі.