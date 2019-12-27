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Факты / Спорт

Космическая зарплата и контракт на 5 лет: ПСЖ предложил Мбаппе новое соглашение

Французский ПСЖ хочет удержать лидера команды Килиана Мбаппе, у которого заканчивается контракт в 2020 году.

Килиан Мбаппе

Директор французского ПСЖ Леонардо предложил Килиану Мбаппе новую пятилетнюю сделку. По ее условиям зарплата 21-летнего форварда за один сезон составит €32 млн.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2020 года.

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Ранее сообщалось, что активный интерес к французской звезде проявляет мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Килиан провел за парижан 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. После 18 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 45 очков.

Напомним, британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.

Источник: Nicolò Schira

Фото: Dreamstime

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