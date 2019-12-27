Французский ПСЖ хочет удержать лидера команды Килиана Мбаппе, у которого заканчивается контракт в 2020 году.
Директор французского ПСЖ Леонардо предложил Килиану Мбаппе новую пятилетнюю сделку. По ее условиям зарплата 21-летнего форварда за один сезон составит €32 млн.
Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 2020 года.
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Ранее сообщалось, что активный интерес к французской звезде проявляет мадридский Реал.
В нынешнем сезоне Килиан провел за парижан 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи. После 18 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 45 очков.
Напомним, британское издание The Guardian составило рейтинг сотни лучших футболистов 2019 года.
Источник: Nicolò Schira