Манчестер Сити случайно отправил официальный запрос по трансферу Месси

Манчестер Сити в 2008 году сделал официальное предложение о покупке форварда Барселоны Лионеля Месси.

Бывший исполнительный директор Манчестер Сити Гарри Кук рассказал, что горожане готовились к приходу новых собственников и хотели заявить о намерениях громким трансфером.

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Путаница произошла во время телефонного разговора Пола Олдриджа и помощника владельца команды в то время Паироя Пьомпосана. Пол со своим лондонским акцентом говорит:

— Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, все выходит из-под контроля. Паирой в этот момент кричит в трубку: Да-да-да, бардак (бардак по английски – mess), полный бардак.

Кук отметил, что слово mess, послышалось как Месси.

— Клянусь – на том конце услышали: Нам нужно купить Месси. Пол подошел ко мне и сказал: Гарри, я не совсем понимаю, что мы делаем. Я ответил: Выдвигай предложение, а там посмотрим.

На следующий день Куку позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги и заявил, что он сумасшедший, ведь отправил официальный запрос в Барселону с предложением в £70 млн.

Самое интересное, что Барселона готова была рассмотреть предложение, если бы оно было серьезным.

К слову, издание Bleacher Report выложило в соцсетях рождественские постеры с футболистами топ-лиг Европы.

Источник: The Athletic