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Факти / Спорт

Космічна зарплата і контракт на 5 років: ПСЖ запропонував Мбаппе нову угоду

Французький ПСЖ хоче втримати лідера команди Кіліана Мбаппе, у якого закінчується контракт у 2020 році.

Килиан Мбаппе

Директор французького ПСЖ Леонардо запропонував Кіліану Мбаппе нову п’ятирічну угоду. За її умовами зарплата 21-річного форварда за один сезон складе €32 млн.

Чинний контракт Мбаппе з парижанами розрахований до 2020 року.

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Раніше повідомлялося, що активний інтерес до французької зірки проявляє мадридський Реал.

У нинішньому сезоні Кіліан провів за парижан 12 матчів, в яких забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі. Після 18 турів ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи в активі 45 очок.

Нагадаємо, британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.

Джерело: Nicolò Schira

Фото: Dreamstime

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