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Арсенал обыграл МЮ и одержал первую домашнюю победу с октября

Арсенал одержал победу над Манчестер Юнайтед в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал МЮ

Арсенал принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках матча 21-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Оба мяча лондонцы забили в первом тайме. На 8-й минуте Николя Пепе после отскока подхватил мяч и из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол. На 42-й минуте после розыгрыша углового голкипер красных дьяволов Давид де Хеа отбил мяч перед собой, а Сократис Папастатопулос добил его в пустые ворота.

Это первая домашняя победа для канониров с октября 2019 года. В своем активе Арсенал имеет 27 очков и поднялся на десятую строчку, МЮ (31) занимает пятое место в турнирной таблице.

Напомним, Эвертон обыграл на выезде Ньюкасл Юнайтед в 20-м туре английской Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

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