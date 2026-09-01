Китай готов активнее вовлекаться в мирное урегулирование ситуации с тремя конфликтами в мире, в частности, в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин во время заседания Си Цзиньпин, сообщает CCTV.com.

Си Цзиньпин об урегулировании войны в Украине

По словам Си Цзиньпина, Китай готов усиливать коммуникацию и координацию между всеми сторонами международных и региональных конфликтов.

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– Что касается таких международных и региональных горячих точек, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы и способствовать политическому урегулированию, – сказал он.

Как утверждает Си Цзиньпин, такой подход предполагает устранение как последствий, так и причин международных и региональных конфликтов.

Недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит США впервые за 11 лет. В частности, у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 сентября.

Хотя Си Цзиньпин пропустит Генеральную Ассамблею ООН, где соберутся мировые лидеры.

Кроме того, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал перейти от войны к прекращению боевых действий на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По словам премьера Индии, каждый день войны отбрасывает человечество назад, а каждый шаг к миру возвращает надежду.

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