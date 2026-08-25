В Украине идет общая мобилизация, поэтому значительное количество военнослужащих уже длительное время находится на службе. Некоторые из них получили ранения или столкнулись с обострением хронических заболеваний.

Факты ICTV обратились к адвокату Адвокатского бюро Ивана Хомича Елене Воронковой, чтобы выяснить, с какими болезнями можно уволиться с военной службы.

Закон предусматривает возможность увольнения во время военного положения по состоянию здоровья. Для этого требуется соответствующее заключение или постановление военно-врачебной комиссии (ВЛК).

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При этом само название диагноза не дает права на увольнение. Важное значение имеет то, как заболевание выражено и как оно влияет на состояние человека и способность выполнять военные обязанности.

С какими болезнями военнослужащим можно уволиться с военной службы

Как рассказала адвокат, согласно статье 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе в период действия военного положения военнослужащий может уволиться по состоянию здоровья или на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о:

непригодность к военной службе,

о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев,

при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Адвокат подчеркнула, что перечень болезней, при наличии которых лицо может уволиться с военной службы, достаточно широк, однако нужно учитывать не только название болезни, но и степень ее обострения.

То есть при наличии одной и той же болезни один человек будет иметь основания для увольнения со службы, а другой — только для перевода из боевой части в не боевую.

Болезни, являющиеся основанием для увольнения из ВСУ

Наиболее распространенными причинами увольнения является установление групп инвалидности военным, здесь уже альтернативы у ведомства, при отсутствии желания военного продолжать службу, нет.

Болезни, которые могут оказывать влияние на пригодность к военной службе, определены в Перечне болезней, степени их выраженности и влияния на организм человека. Он утвержден приказом Министерства обороны Украины №402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

— Под категорию непригодных к прохождению службы подпадают преимущественно те степени развития заболеваний, которые предусмотрены пунктом “а” соответствующей статьи. Очень часто на фоне нагрузок и стресса обостряются и переходят на критическую стадию заболевания зрения, сердечно-сосудистые заболевания с выраженной недостаточностью, тяжелые неврологические состояния, системные заболевания соединительной ткани. Также психические расстройства и ПТСР могут служить основанием для “списания”, — подчеркнула адвокат.

С какими болезнями увольняют из ВСУ: как уволиться по состоянию здоровья

Если состояние здоровья дает основания для увольнения, военнослужащему следует оформить соответствующий рапорт. К нему прилагаются документы, подтверждающие основание для увольнения.

В рапорте следует указать причину увольнения, а также указать, желает ли военнослужащий проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности. Также отмечается ТЦК и СП, в который нужно направить личное дело.

Для увольнения по состоянию здоровья ключевым документом будет заключение или постановление ВЛК о непригодности к военной службе или временной непригодности с обзором через 6-12 месяцев. Именно на основании такого решения оформляется увольнение.

К рапорту в зависимости от конкретной ситуации могут прилагаться медицинские документы, документы об инвалидности и другие бумаги, подтверждающие основание для увольнения.

Если из-за ранения или болезни военнослужащий физически не может самостоятельно подать рапорт, законодательство предусматривает возможность его составления другим лицом по решению самого военнослужащего, в частности, представителем учреждения здравоохранения.

Сколько рассматривают рапорт на увольнение

Рапорт об увольнении командир должен рассмотреть безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента подачи.

После принятия решения выдается приказ об увольнении. Далее воинская часть производит необходимые расчеты и оформляет документы для исключения военнослужащего из списков личного состава.

В случае увольнения по состоянию здоровья выплата денежного довольствия имеет свои особенности, в частности для военнослужащих, которые на момент увольнения находятся на лечении.

Что делать, если в увольнении отказали

Если военнослужащий имеет законные основания для увольнения, но получил отказ, его можно обжаловать.

Сначала можно обратиться с жалобой к высшему командованию. Если это не помогло, решение или бездействие можно оспорить в суде в порядке административного судопроизводства.

При этом важно иметь документы, подтверждающие состояние здоровья и право на увольнение. Самого диагноза для этого может быть недостаточно – решающее значение имеет вывод ВЛК и степень нарушения функций организма.

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