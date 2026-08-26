Президент России Владимир Путин рассчитывал, что американский лидер Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы добиться передачи России оставшейся территории Донецкой области. Однако Трамп не требовал от украинского президента добровольно отдать Донбасс или Донетчину.

Об этом бывший спецпредставитель президента США, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил в интервью программе Мосейчук+.

Путин ожидал, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского

Келлог ответил на вопрос относительно доверия Трампа к Путину. По его словам, президенты имеют давние личные отношения.

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Бывший американский чиновник отметил, что глава Белого дома уже задействовал все возможные дипломатические инструменты, пытаясь завершить войну России против Украины.

— Он (Трамп, — Ред.) лично не давил на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало понятно во время саммита на Аляске. Думаю, Путин надеялся, что Трамп надавит на Зеленского, чтобы отдать ему остатки Донетчины. Этого не произошло, потому что Трамп по сути озвучил то же самое, что и я: если вам нужна эта земля, воюйте за нее, — рассказал Келлог.

Потери России в войне с Украиной

Он подчеркнул, что российские потери в войне с военной точки зрения являются “астрономическими”.

По оценке генерал-лейтенанта, количество погибших и раненых с российской стороны составляет 1,2-1,5 млн человек.

Для сравнения Келлог вспомнил войну Советского Союза в Афганистане, где СССР потерял около 18 тыс. военнослужащих, после чего в итоге вывел свои войска.

— И тот факт, что он (Путин, — Ред.) готов платить за такие потери все большую цену, как военный человек, я просто не могу этого постичь. Это не укладывается в голове, но он зациклен на этом. И это будет стоить ему очень дорого, — убежден Келлог.

Он добавил, что российское военное руководство не принимает во внимание жизни собственных военнослужащих. Такой подход имеет исторические корни и применялся Россией во время Второй мировой войны и других конфликтов.

Им все равно на своих людей. Высшему руководству на них все равно. Они готовы ими жертвовать. Пока сами люди этого не осознают, они и дальше будут принимать то, что происходит, — сказал Келлог.

Он высказал мнение, что в результате войны против Украины Россия потеряла статус глобальной державы и стала региональной силой. Из-за масштаба военных потерь, по его оценке, Москва уже с трудом может претендовать даже на этот статус.

Напомним, 21 августа Кит Келлог приехал в Украину. Вместе с делегацией США и первым заместителем министра развития общин и территорий Сергеем Деркачем он посетил Одесский морской торговый порт.

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