РФ готовится к эскалации атак на Украину после того, как пришла к выводу, что переговоры по мирному соглашению зашли в тупик, пишет Bloomberg.

Россия готовится к эскалации атак на Украину

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, Россия рассматривает возможность усиления атак баллистическими ракетами по Киеву, в частности по центру столицы, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах.

По их мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит войну под экономическим давлением санкций и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим сетям.

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В то же время, такой сценарий обусловлен тем, что попытки США положить конец войне не привели к прорыву, а переговоры зашли в тупик, поскольку президент США Дональд Трамп сосредоточился на конфликте с Ираном. Более того, Москва не показывает признаков готовности к миру.

Кроме того, источники сообщили журналистам, что Кремль стал чаще рассматривать украинские удары как атаки стран НАТО, поскольку члены военного блока поставляют Украине оружие и разведывательные данные. Однако они отметили, что существующий на данный момент этап боевых действий еще не является пиком военной эскалации.

К тому же, источники рассказали Bloomberg, что эскалация украинских ударов вынуждает все большее количество российских чиновников прийти к выводу, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в Украине как крайней меры.

Однако, по мнению директора берлинского Центра Карнеги Россия-Евразия Александра Габуева, риск применения Россией тактического ядерного оружия крайне низок.

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