Моуринью подсмотрел в блокнот тренера Саутгемптона, а после матча обозвал идиотом

Тоттенхэм Хотспур уступал Саутгемптона и Жозе Моуринью решил подсмотреть в блокнот своего визави Ральфа Хазенхюттеля.

Тоттенхэм минимально уступил на выезде Саутгемптону в матче 21-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч на стадионе Сент Мэри забил форвард святых Дэнни Ингс на 17-й минуте.

После того, как во втором тайме арбитр не засчитал гол Гарри Кейна, англичанин почти в следующем моменте получил травму и Жозе вынужден был его заменить.

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Все это расстроило португальца и он выкинул нестандартную выходку: подошел к тренеру вратарей Саутгемптона Эндрю Спарксу и заглянул в его блокнот.

Арбитр матча Майк Дин сразу наградил Моуринью желтой карточкой за неспортивное поведение.

После матча Моуринью признал правоту рефери и резко высказался в адрес своего визави:

— Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Перекинулся нехорошими словами с тем парнем, – сказал Жозе.

После 21-го тура Тоттенхэм остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 30 очками. Саутгемптон продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, в которой святые набрали 10 очков. Сейчас они идут 11-ми, набрав 25 очков.

Напомним, в 19-м туре АПЛ Саутгемптон обыграл на выезде Челси.