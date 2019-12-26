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Факты / Спорт

Челси неожиданно уступил Саутгемптону

Саутгемптон обыграл на выезде Челси в 19-м туре английской Премьер-лиги.

Челси Саутгемптон

Лондонский Челси принимал на своем поле Саутгемптон в рамках матча 19-го тура АПЛ. Встреча прошла на Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Читайте: Что такое Boxing Day в футболе и почему он важен

В середине первого тайма форвард святых Майкл Обафеми открыл счет в матче, а после перерыва хавбек Нейтан Редмонд удвоил преимущество Саутгемптона.

Победа позволила Саутгемптону (21) взять три очка и занять 14-ю строчку, Челси (32) остался на четвертой позиции.

Напомним, Тоттенхэм Хотспур обыграл Брайтон в рамках матча 19-го тура английской Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

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