Саутгемптон обыграл на выезде Челси в 19-м туре английской Премьер-лиги.
Лондонский Челси принимал на своем поле Саутгемптон в рамках матча 19-го тура АПЛ. Встреча прошла на Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
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В середине первого тайма форвард святых Майкл Обафеми открыл счет в матче, а после перерыва хавбек Нейтан Редмонд удвоил преимущество Саутгемптона.
Победа позволила Саутгемптону (21) взять три очка и занять 14-ю строчку, Челси (32) остался на четвертой позиции.
Напомним, Тоттенхэм Хотспур обыграл Брайтон в рамках матча 19-го тура английской Премьер-лиги.
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