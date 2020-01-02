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Факты / Спорт

Пятов в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрасте 35+

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет.

Андрей Пятов

Андрей Пятов находится в десятке самых дорогих футболистов планеты в возрасте 35 лет и выше по оценкам авторитетного ресурса Тransfermarkt.

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Трансферная стоимость украинского голкипера составляет €2,5 млн. Среди вратарей данной возрастной категории Пятов уступает только словенцу Самиру Хайдановичу, который защищает цвета Интера и стоит €6 млн.

Топ-10 надорожчих футболистов мира в возрасте 35+:

  • 1. Тиаго Силва (ПСЖ) – €6 млн
  • 2. Самир Ханданович (Интер) – €6 млн
  • 3. Джорджо Кьеллини (Ювентус) – €5 млн
  • 4. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – €4 млн
  • 5. Санти Касорла (Вильярреал) – €4 млн
  • 6. Франк Рибери (Фиорентина) – €4 млн
  • 7. Златан Ибрагимович (Милан) – €3,5 млн
  • 8. Марселино (Лудогорец) – €2,5 млн
  • 9. Андрей Пятов (Шахтер) – €2,5 млн
  • 10. Карлос Санчес (Сантос) – €2,5 млн

Напомним, футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ.

Источник: Zbirna.com

Фото: Dreamstime

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