Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет.

Андрей Пятов находится в десятке самых дорогих футболистов планеты в возрасте 35 лет и выше по оценкам авторитетного ресурса Тransfermarkt.

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Трансферная стоимость украинского голкипера составляет €2,5 млн. Среди вратарей данной возрастной категории Пятов уступает только словенцу Самиру Хайдановичу, который защищает цвета Интера и стоит €6 млн.

Топ-10 надорожчих футболистов мира в возрасте 35+:

1. Тиаго Силва (ПСЖ) – €6 млн

2. Самир Ханданович (Интер) – €6 млн

3. Джорджо Кьеллини (Ювентус) – €5 млн

4. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – €4 млн

5. Санти Касорла (Вильярреал) – €4 млн

6. Франк Рибери (Фиорентина) – €4 млн

7. Златан Ибрагимович (Милан) – €3,5 млн

8. Марселино (Лудогорец) – €2,5 млн

9. Андрей Пятов (Шахтер) – €2,5 млн

10. Карлос Санчес (Сантос) – €2,5 млн

Напомним, футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ.

Источник: Zbirna.com