Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет.
Андрей Пятов находится в десятке самых дорогих футболистов планеты в возрасте 35 лет и выше по оценкам авторитетного ресурса Тransfermarkt.
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Трансферная стоимость украинского голкипера составляет €2,5 млн. Среди вратарей данной возрастной категории Пятов уступает только словенцу Самиру Хайдановичу, который защищает цвета Интера и стоит €6 млн.
Топ-10 надорожчих футболистов мира в возрасте 35+:
- 1. Тиаго Силва (ПСЖ) – €6 млн
- 2. Самир Ханданович (Интер) – €6 млн
- 3. Джорджо Кьеллини (Ювентус) – €5 млн
- 4. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – €4 млн
- 5. Санти Касорла (Вильярреал) – €4 млн
- 6. Франк Рибери (Фиорентина) – €4 млн
- 7. Златан Ибрагимович (Милан) – €3,5 млн
- 8. Марселино (Лудогорец) – €2,5 млн
- 9. Андрей Пятов (Шахтер) – €2,5 млн
- 10. Карлос Санчес (Сантос) – €2,5 млн
Напомним, футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ.
Источник: Zbirna.com