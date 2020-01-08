Катастрофа самолета МАУ в Иране: спортсмены выразили свои соболезнования

В Иране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран – Киев.
8 января самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от столицы Ирана. Все 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди погибших 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.
Самолет разбился неподалеку от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Версии трагедии пока расследуются.
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Украинские спортсмены выражают свои соболезнования в связи с трагедией.
Жан Беленюк
Василий Ломаченко
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Андрей Шевченко
Элина Свитолина
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 8, 2020
Также в Stories в Instagram появились фото с самолетом и словами соболезнования у футболиста Роман Яремчука, гимнастки Анна Ризатдиновой, легкоатлетки Юлии Левченко, скелетониста Владислава Гераскевича, велосипедистки Яны Беломоиной, гимнаста Олега Верняева, легкоатлетки Ольги Саладухи, фехтовальщицы Ольги Харлан, теннисиста Сергея Стаховского , футболистов Ивана Петряка, Евгения Шахова, Дениса Попова, Кирилла Дрышлюка и экс-футболиста Андрея Воронина.
Напомним, в МАУ опубликовали полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Иране.