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Факты / Спорт

Катастрофа самолета МАУ в Иране: спортсмены выразили свои соболезнования

В Иране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран – Киев.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: спортсмены выразили свои соболезнования

8 января самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от столицы Ирана. Все 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди погибших 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Самолет разбился неподалеку от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Версии трагедии пока расследуются.

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Украинские спортсмены выражают свои соболезнования в связи с трагедией.

Жан Беленюк

Василий Ломаченко

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Андрей Шевченко

 

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Our family wants to express our deep sympathy and words of support for the families of those passengers who were on board the aircraft in Tehran. We are so sorry for your loss. #Pray #ps752

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Элина Свитолина

Также в Stories в Instagram появились фото с самолетом и словами соболезнования у футболиста Роман Яремчука, гимнастки Анна Ризатдиновой, легкоатлетки Юлии Левченко, скелетониста Владислава Гераскевича, велосипедистки Яны Беломоиной, гимнаста Олега Верняева, легкоатлетки Ольги Саладухи, фехтовальщицы Ольги Харлан, теннисиста Сергея Стаховского , футболистов Ивана Петряка, Евгения Шахова, Дениса Попова, Кирилла Дрышлюка и экс-футболиста Андрея Воронина.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: спортсмены выразили свои соболезнования / 14 фотографий

Напомним, в МАУ опубликовали полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Иране.

Фото: Getty Images

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