В Иране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран – Киев.

8 января самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от столицы Ирана. Все 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди погибших 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Самолет разбился неподалеку от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Версии трагедии пока расследуются.

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Украинские спортсмены выражают свои соболезнования в связи с трагедией.

Жан Беленюк

Василий Ломаченко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 8 Січ 2020 р. о 6:54 PST

Андрей Шевченко

Элина Свитолина

Также в Stories в Instagram появились фото с самолетом и словами соболезнования у футболиста Роман Яремчука, гимнастки Анна Ризатдиновой, легкоатлетки Юлии Левченко, скелетониста Владислава Гераскевича, велосипедистки Яны Беломоиной, гимнаста Олега Верняева, легкоатлетки Ольги Саладухи, фехтовальщицы Ольги Харлан, теннисиста Сергея Стаховского , футболистов Ивана Петряка, Евгения Шахова, Дениса Попова, Кирилла Дрышлюка и экс-футболиста Андрея Воронина.























































Катастрофа самолета МАУ в Иране: спортсмены выразили свои соболезнования / 14 фотографий

Напомним, в МАУ опубликовали полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Иране.