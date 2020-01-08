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Факты / Мир

Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты

Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту Ирана садились и взлетали самолеты международных и европейских авиакомпаний.

літак

Данные о выполненных полетах из аэропорта в Тегеране свидетельствуют, что до и после авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране другие самолеты осуществляли вылеты.

Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется.

Время взлета зафиксировано в 06.12 утра вместо запланированного времени в 05.15.

Во время задержания произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США.

Однако гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены, а запуск ракет проходил в соседнем Ираке.

Небо над Ираном на время катастрофы не было закрыто – ряд международных авиалиний осуществляли вылеты и посадку в аэропорту Тегерана.

Читайте: Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираном

В промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний, а в 5.35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты.

  • В 2.43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт;
  • В 4.23 (с задержкой) – рейс Austrian в Вену;
  • С 5.00 до 5.20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

Только в среду днем, после катастрофы украинского авиалайнера, Lufthansa сообщила об отмене рейса Франкфурт-Тегеран.

От других иностранных компании, которые летают в Тегеран, информации об отмене рейсов не поступало.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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