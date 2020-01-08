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Факти / Спорт

Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття

В Ірані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран – Київ.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття

8 січня літак МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився неподалік столиці Ірану. Всі 168 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих 11 українців: дев’ять членів екіпажу та два пасажири.

Літак розбився неподалік від Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. Версії трагедії наразі розслідуються.

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Українські спортсмени висловлюють свої співчуття у зв’язку з трагедією.

Жан Беленюк

Василь Ломаченко

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Андрій Шевченко

 

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Our family wants to express our deep sympathy and words of support for the families of those passengers who were on board the aircraft in Tehran. We are so sorry for your loss.  #Pray #ps752

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Еліна Світоліна

Також в Stories в Instagram з’явилися фото з літаком та словами співчуття у футболіста Роман Яремчука, гімнастки Анна Різатдінової, легкоатлетки Юлії Левченко, скелетоніста Владислава Гераскевича, велосипедистки Яни Беломоїної, гімнаста Олега Верняєва, легкоатлетки Ольги Саладухи, фехтувальниці Ольги Харлан, тенісиста Сергія Стаховського, футболістів Івана Петряка, Євгена Шахова, Дениса Попова, Кирила Дришлюка та екс-футболіста Андрія Вороніна.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття / 14 фотографий

Нагадаємо, у МАУ опублікували повний список пасажирів, які загинули в авікатастрофі літака Boeing 737 в Ірані.

Фото: Getty Images

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