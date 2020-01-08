В Ірані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран – Київ.

8 січня літак МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився неподалік столиці Ірану. Всі 168 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих 11 українців: дев’ять членів екіпажу та два пасажири.

Літак розбився неподалік від Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. Версії трагедії наразі розслідуються.

Читайте: Небо було відкрите: до та після катастрофи в Ірані сідали та злітали літаки

Українські спортсмени висловлюють свої співчуття у зв’язку з трагедією.

Жан Беленюк

Василь Ломаченко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 8 Січ 2020 р. о 6:54 PST

Андрій Шевченко

Еліна Світоліна

Також в Stories в Instagram з’явилися фото з літаком та словами співчуття у футболіста Роман Яремчука, гімнастки Анна Різатдінової, легкоатлетки Юлії Левченко, скелетоніста Владислава Гераскевича, велосипедистки Яни Беломоїної, гімнаста Олега Верняєва, легкоатлетки Ольги Саладухи, фехтувальниці Ольги Харлан, тенісиста Сергія Стаховського, футболістів Івана Петряка, Євгена Шахова, Дениса Попова, Кирила Дришлюка та екс-футболіста Андрія Вороніна.























































Катастрофа літака МАУ в Ірані: спортсмени висловили свої співчуття / 14 фотографий

Нагадаємо, у МАУ опублікували повний список пасажирів, які загинули в авікатастрофі літака Boeing 737 в Ірані.