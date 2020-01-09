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Факты / Спорт

Экс-игрок сборной Украины устроил драку на Рождественском турнире в Луцке

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

Тарас Михалик

Бывший хавбек киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик, который сейчас выступает за Волынь, стал инициатором драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.

В полуфинальном матче против Иквы с Млинова, 36-летний футболист набросился на соперника после ряда грубых эпизодов. По итогам инцидента на паркете Михалика удалили с площадки.

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Несмотря на удаление Михалика, Припять, за которую играл на турнире Михалик, победила со счетом 3:1, а в финале (без дисквалифицированного Михалика) обыграла Духче и стала победителем турнира.

Всего на турнире соревновались 20 команд. Кроме Михалика, в нем приняли участие Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

Интересно, что команда Михалика играла в форме московского Локомотива, за который ранее выступал Тарас с 2013 по 2019 год.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард ПСЖ Неймар разозлил клуб своими каникулами.

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