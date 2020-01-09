В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Победу в гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону одержала норвежка Марте Ольсбах-Рейселан, которая прошла дистанцию без промахов.

Серебро у представительницы Германии Денизе Германн, а бронза досталась француженке Жулии Симон.

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В спринтерской гонке приняло участие пять украинок. Лучшей по итогам спринта оказалась Юлия Джима, занявшая 16-ю строчку. Украинка допустив один промах и отстала от победительницы на 1,52 минуты.

Завтра, 10 февраля, в 15.30 по киевскому времени состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.

Напомним, украинец Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU по биатлону в австрийском Обертиллиасе.

Фото: biathlon.com.ua