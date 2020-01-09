У німецькому Обергофі стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці на четвертому етапі Кубка світу з біатлону здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселан, яка пройшла дистанцію без промахів.

Срібло у представниці Німеччини Денізе Германн, а бронза дісталася француженці Жулії Сімон.

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У спринтерській гонці взяло участь п’ять українок. Найкращою за підсумками спринту виявилася Юлія Джима, яка посіла 16-ту сходинку. Українка припустилася одного промаху та відстала від переможниці на 1,52 хвилини.

Завтра, 10 лютого, о 15.30 за київським часом відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 км.

Нагадаємо, українець Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.

Фото: biathlon.com.ua