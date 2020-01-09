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Факты / Спорт

Зинченко изрядно напугал свою девушку в ванной

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко в очередной раз пошутил над своей невестой Владой Седан.

Влада Седан

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко снова разыграл свою невесту Владу Седан.

Читайте: Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Порт Вейл

На этот раз футболист поймал любимую в ванной, когда та напевала и чистила зубы.

Судя по реакции Влады, она не ожидала появления Александра и изрядно испугалась.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан на НСК Олимпийский.

Видео: Alex Zinchenko

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