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Факти / Спорт

Зінченко неабияк налякав свою дівчину у ванній кімнаті

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко вчергове пожартував над своєю нареченою Владою Седан.

Влада Седан

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко знову розіграв свою наречену Владу Седан.

Читайте: Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Порт Вейл

Цього разу футболіст підловив кохану у ванній, коли та наспівувала та чистила зуби.

Судячи з реакції Влади, вона не очікувала на появу Олександра і неабияк злякалася.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Олександр Зінченко освідчився Владі Седан на НСК Олімпійський.

Відео: Alex Zinchenko

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