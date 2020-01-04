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Факты / Спорт

Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Порт Вейл

Манчестер Сити разгромил Порт Вейл в матче Кубка Англии 2019/20.

Манчестер Сити Порт Вейл

Манчестер Сити разгромил Порт Вейл со счетом 4:1 в матче Кубка Англии 2019/20. Украинец Александр Зинченко забил первый мяч в игре.

Также голами отметились Харвуд-Беллис на 58 минуте встречи и Фоден на 76-й.

ЧитайтеМоуринью подсмотрел в блокнот тренера Саутгемптона, а после матча обозвал идиотом

Поуп забил гол в ворота Манчестер Сити на 35-й минуте.

Ранее Манчестер Сити случайно отправил официальный запрос по трансферу Месси.

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