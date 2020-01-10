Биатлон: Прима финишировал в топ-15 спринтерской гонки в Оберхофе

В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка, которая продолжает четвертый этап Кубка мира по биатлону.

В связи с погодными условиями были изменены формат гонки – вместо трех кругов по 3,3 км было четыре по 2,5 км.

Украина в этой гонке была представлена ​​пятью спортсменами. Самое высокое место, 15-е сумел занять Артем Прима. На стрельбе украинец допустил лишь один промах. Сейчас это лучший результат Примы в сезоне и пропуск в масс-старт, который состоится в воскресенье.

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Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, вторая строчка тоже за представителем Франции Эмильеном Жаклином. Третье место у немца Йоганнеса Кюна.

Завтра, 11 января, женщины будут бежать эстафету 4х6 км.

Напомним, украинец Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU по биатлону в австрийском Обертиллиасе.

Фото: biathlon.com.ua