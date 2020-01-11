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Факты / Спорт

Ломаченко віршем виправдався за публікацію з російським спецназом

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику, которая обрушилась на него после публикации видео с российским спецназом.

Спортсмен в стихотворной форме заявил, что суть ролика была в “православном духе», а не в российском триколоре.

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Вот что сказал Ломаченко в ролике:

Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: Осанна,
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)


Отметим, что Ломаченко не удалил скандальное видео с российским спецназом со своей страницы.

Фото: LOMA

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