Ломаченко опубликовал видео о православии и российском спецназе

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил в сеть очень провокационное видео.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко выложил провокационное видео на своей странице в Instagram с российским спецназом.

В ролике рассказывается о “силе православного духа”, но в нем демонстрируется работа российского спецназа. Справа на видео можно увидеть логотип российского YouTube-канала Корсунская пустынь.

— Спасибо за помощь Вежливых людей, – соответствующая надпись появляется в финале ролика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Січ 2020 р. о 2:15 PST

Эта публикация мгновенно вызвала бурную гневную реакцию среди подписчиков Ломаченко.

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Вежливые люди – это клише русской пропаганды для обозначения оккупационных войск, высадившихся в Крыму без опознавательных знаков и в составе спецподразделений проводили тайные, на первом этапе часто небоевые операции по захвату и блокировки объектов в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году.

Ранее Ломаченко с представителями УПЦ МП совершил паломничество в Иерусалим, где принял участие в богослужении.

Фото: LOMA