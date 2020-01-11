В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоялась мужская эстафета.
Победу в ней одержала сборная Норвегии, второе место заняли французы, а на третьем оказались немцы. Мужская сборная Украины в эстафете финишировала лишь десятой.
Украинцы отстали от лидера на три минуты и 31,1 секунду.
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Сборную Украины в эстафете представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.
Завтра, 12 января, состоится мужской масс-старт.
Напомним, Артем Прима финишировал в топ-15 спринтерской гонки в Оберхофе.
Фото: biathlon.com.ua
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