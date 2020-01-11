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Факти / Спорт

Україна фінішувала десятою у чоловічій естафеті в Оберхофі

В німецькому Оберхофі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 відбулася чоловіча естафета.

Перемогу у ній здобула збірна Норвегії, друге місце посіли французи, а на третьому опинилися німці. Чоловіча збірна України в естафеті фінішувала лише десятою.

Українці відстали від лідера на три хвилини та 31,1 секунду.

Читайте: Збірна України фінішувала шостою в жіночій естафеті

Збірну України в естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

Завтра, 12 січня, відбудеться чоловічий мас-старт.

Нагадаємо, Артем Прима фінішував у топ-15 спринтерської гонки в Оберхофі.

Фотоbiathlon.com.ua

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