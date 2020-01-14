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Факты / Спорт

С рекордными €840 млн Барселона возглавила рейтинг самых прибыльных клубов Европы

Барселона возглавила рейтинг самых прибыльных клубов Европы с доходом в €840,8 млн. На второй строчке оказался мадридский Реал Мадрид (€757,3 млн). Третья строчка досталась Манчестер Юнайтед (€711,5 млн).

В топ-10 рейтинга клубов по доходам также попали мюнхенская Бавария, ПСЖ, Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси и Ювентус.

Рейтинг был создан по итогам сезона-2018/19 аудиторской компанией Deloitte.

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Украинских клубов в рейтинге топ-30 нет, однако соперник донецкого Шахтера в 1/16 Лиги Европы португальская Бенфика оказалась 24-й строчке с доходом в €197,6 млн.

Напомним, Барселона освободила Эрнесто Вальверде и назначила главным тренером Кике Сетьена.

Источник: Deloitte

Фото: Dreamstime

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