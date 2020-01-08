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Факты / Спорт

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, Роналду – 49-й

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг стоимости игроков из топ-5 лиг Европы.

Килиан Мбаппе

На первой строчке рейтинга оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость оценили в €265,2 млн. Вторым в списке идет англичанин Рахим Стерлинг с Манчестер Сити – €223,7 млн. Третий – египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах – €175,1 млн.

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Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:

  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – €265,2 млн
  • Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия) – €223,7 млн
  • Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет) – €175,1 млн
  • Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, Англия) – €168,9 млн
  • Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал) – €155,6 млн
  • Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Англия) – €150,5 млн
  • Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англия) – €134,3 млн
  • Лионель Месси (Барселона, Аргентина) – €125,5 млн
  • Антуан Гризманн (Барселона, Франция) – €123,6 млн
  • Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина) – €115,7 млн

А вот форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду расположился на 49-й строчке. Его стоимость аналитики оценили в €80,3 млн. Выше КриРо эксперты поставили Николо Дзаньоло с Ромы, Мейсона Маунта с Челси, Луку Йовича из Реала и Микеля Ойярсабаля с Реал Сосьедада.

Напомним, французское издание L’Equipe назвало символическую сборную игроков 2019 года.

Источник: CIES

Фото: Dreamstime

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