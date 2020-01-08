Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг стоимости игроков из топ-5 лиг Европы.
На первой строчке рейтинга оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Его трансферную стоимость оценили в €265,2 млн. Вторым в списке идет англичанин Рахим Стерлинг с Манчестер Сити – €223,7 млн. Третий – египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах – €175,1 млн.
Читайте: Садио Мане – лучший футболист Африки в 2019 году
Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – €265,2 млн
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия) – €223,7 млн
- Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет) – €175,1 млн
- Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, Англия) – €168,9 млн
- Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал) – €155,6 млн
- Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Англия) – €150,5 млн
- Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед, Англия) – €134,3 млн
- Лионель Месси (Барселона, Аргентина) – €125,5 млн
- Антуан Гризманн (Барселона, Франция) – €123,6 млн
- Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина) – €115,7 млн
А вот форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду расположился на 49-й строчке. Его стоимость аналитики оценили в €80,3 млн. Выше КриРо эксперты поставили Николо Дзаньоло с Ромы, Мейсона Маунта с Челси, Луку Йовича из Реала и Микеля Ойярсабаля с Реал Сосьедада.
Напомним, французское издание L’Equipe назвало символическую сборную игроков 2019 года.
Источник: CIES