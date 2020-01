Испанский специалист Эрнесто Вальверде больше не будет тренировать Барселону. Совет директоров сине-гранотових принял решение уволить 55-летнего наставника за неудовлетворительные результаты.

Вальверде возглавил каталонцев в 2017 году. Во главе блаугранас он дважды выиграл Примеру, Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

Кресло главного тренера займет Кике Сетьен. Последним местом работы коуча был Бетис, который он покинул в конце прошлого сезона. Соглашение с Сетьеном каталонцы подписали до лета 2022 года.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020