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Факты / Спорт

Барселона уволила Вальверде и назначила Сетьена

Испанский специалист Эрнесто Вальверде больше не будет тренировать Барселону. Совет директоров сине-гранотових принял решение уволить 55-летнего наставника за неудовлетворительные результаты.

Вальверде возглавил каталонцев в 2017 году. Во главе блаугранас он дважды выиграл Примеру, Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

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Кресло главного тренера займет Кике Сетьен. Последним местом работы коуча был Бетис, который он покинул в конце прошлого сезона. Соглашение с Сетьеном каталонцы подписали до лета 2022 года.

Также Факты ICTV писали, что после свистка в полуфинальном матче за Суперкубок Испании, мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионеля Месси и крепко обнял его сзади.

Источник: FC Barcelona

Фото: Getty Images

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