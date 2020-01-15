Фиорентина встречалась с Аталантой в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии. Встреча прошла во Флоренции на стадионе Артемио Франки и завершилась победой фиалок со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет в матче уже на 11-й минуте – Патрик Кутроне после паса от Энрике Дальберта закрутил мяч точно в сетку ворот. Аталанта восстановила равновесие во втором тайме – Руслан Малиновский щечкой отпасовал в штрафную на Йосип Иличича, который расстрелял ворота оппонента.

За шесть минут до конца основного времени Поль Лирола вырвал для команды из Флоренции билет в 1/4 финала Кубка Италии.

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Украинец Руслан Малиновский с первых минут появился на поле и отыграл до финального свистка. В добавленное время Малиновский попытался переиграть голкипера со средней дистанции, но мяч вплотную пролетел рядом со штангой.

В 1/4 финала Фиорентина встретится с Интером, который накануне обыграл Кальяри со счетом 4:1.

Напомним, гол Ибрагимовича помог Милану обыграть Кальяри в Серии А.

Фото: ACF Fiorentina