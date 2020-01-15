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Без Мбаппе и Салаха! УЕФА объявил команду 2019 года

УЕФА представил команду 2019 по версии болельщиков.

По итогам голосования в символическую сборную года попали пять игроков Ливерпуля, по два представителя от Барселоны и Ювентуса, по одному футболисту от Баварии и Манчестер Сити.

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Состав символической сборной:

  • Голкипер: Алиссон (Ливерпуль).
  • Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все – Ливерпуль), Матейс Де Лигт (Ювентус).
  • Полузащитники: Фрэнки Де Йонг (Барселона), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити).
  • Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона).

В голосовании приняли участие 2 млн болельщиков.

Интересно, что в команде года не нашлось места для футболистов мадридского Реала, а также для форварда мерсисайдцев Мохаммеда Салаха и звезды ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее французское издание L’Equipe назвало команду 2019 года.

Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

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