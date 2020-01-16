Датская пловчиха Пернилла Блуме является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на 50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также бронзовым призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Вернувшись на родину Блуме быстро превратилась из спортсменки в секс-символа Дании. Пернилла начала сниматься в промо роликах, участвовать в рекламных компаниях и сниматься для различных глянцов.

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Всего на счету Блуме одиннадцать наград, в том числе семь золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

На 25-летнюю Блуме в Instagram подписано почти 110 тыс. фолловеров. В описании ее профиля указан статус: Наслаждаясь моей поездкой в ​​Токио 2020.































































Датская золотая рыбка: эффектные фото Перниллы Блуме / 16 фотографий

Напомним, Факты ICTV также писали о самой сексуальной спортсменке планеты Алисе Шмидт.

Фото: Pernille Blume