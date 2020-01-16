PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Датская золотая рыбка: эффектные фото Перниллы Блуме

Датская пловчиха Пернилла Блуме является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на 50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также бронзовым призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Вернувшись на родину Блуме быстро превратилась из спортсменки в секс-символа Дании. Пернилла начала сниматься в промо роликах, участвовать в рекламных компаниях и сниматься для различных глянцов.

Читайте: Пошел по россиянкам: Неймар закрутил роман с очередной моделью

Всего на счету Блуме одиннадцать наград, в том числе семь золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

На 25-летнюю Блуме в Instagram подписано почти 110 тыс. фолловеров. В описании ее профиля указан статус: Наслаждаясь моей поездкой в ​​Токио 2020.

  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
Датская золотая рыбка: эффектные фото Перниллы Блуме / 16 фотографий

Напомним, Факты ICTV также писали о самой сексуальной спортсменке планеты Алисе Шмидт.

Фото: Pernille Blume

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка