Датская золотая рыбка: эффектные фото Перниллы Блуме

Датская пловчиха Пернилла Блуме является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на 50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также бронзовым призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.
Вернувшись на родину Блуме быстро превратилась из спортсменки в секс-символа Дании. Пернилла начала сниматься в промо роликах, участвовать в рекламных компаниях и сниматься для различных глянцов.
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Всего на счету Блуме одиннадцать наград, в том числе семь золотых медалей чемпионатов мира и Европы.
На 25-летнюю Блуме в Instagram подписано почти 110 тыс. фолловеров. В описании ее профиля указан статус: Наслаждаясь моей поездкой в Токио 2020.
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Напомним, Факты ICTV также писали о самой сексуальной спортсменке планеты Алисе Шмидт.
Фото: Pernille Blume
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