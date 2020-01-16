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Факти / Спорт

Данська золота рибка: ефектні фото Пернілли Блуме

Данська плавчиня Пернілла Блуме є чемпіонкою Олімпійських ігор в Ріо на 50 метрів вільним стилем з національним рекордом, а також бронзовою призеркою в комбінованій естафеті 4×100 метрів.

Повернувшись на батьківщину Блуме швидко перетворилася зі спортсменки у секс-символа Данії. Пернілла почала зніматися у промо роликах, брати участь у рекламних компаніях та зніматися для різних глянців.

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Всього на рахунку Блуме одинадцять нагород, в тому числі сім золотих медалей чемпіонатів світу та Європи.

На 25-річну Блуме в Instagram підписано майже 110 тис. фоловерів. В описі її профілю вказаний статус: Насолоджуючись моєю подорожжю до Токіо 2020.

  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
  • Пернилла Блуме
Данська золота рибка: ефектні фото Пернілли Блуме / 16 фотографий

Нагадаємо, Факти ICTV також писали про найсексуальнішу спортсменку планети Алісу Шмідт.

Фото: Pernille Blume

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