16 января в немецком Рупольдинге мужской спринтерской гонкой продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.
Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, вторая строчка досталась тоже представителю Франции Кентену Фийону Майе. Третьим финиша добрался немец Бенедикт Долль.
В гонке приняли участие пять украинских биатлонистов. Лучший результат показал Артем Прима, который без промахов прошел всю дистанцию и проиграл победителю 27 секунд. Прима занял девятое место. Вслед за Артемом десятым финишировал Дмитрий Подручный.
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Завтра, 17 января, состоится женская эстафета 4х6 км.
Напомним, в Оберхофе мужская сборная Украины финишировала десятой в эстафете.
Фото: Biathlon.com.ua
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