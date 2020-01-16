16 января в немецком Рупольдинге мужской спринтерской гонкой продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, вторая строчка досталась тоже представителю Франции Кентену Фийону Майе. Третьим финиша добрался немец Бенедикт Долль.

В гонке приняли участие пять украинских биатлонистов. Лучший результат показал Артем Прима, который без промахов прошел всю дистанцию ​​и проиграл победителю 27 секунд. Прима занял девятое место. Вслед за Артемом десятым финишировал Дмитрий Подручный.

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Завтра, 17 января, состоится женская эстафета 4х6 км.

Напомним, в Оберхофе мужская сборная Украины финишировала десятой в эстафете.

Фото: Biathlon.com.ua