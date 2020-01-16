16 січня у німецькому Рупольдингу чоловічою спринтерською гонкою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону у сезоні-2019/20.

Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад, друга сходинка дісталася теж представнику Франції Кентену Фійону Майє. Третім фінішу дістався німець Бенедикт Долль.

У гонці взяли участь п’ять українських біатлоністів. Найкращий результат показав Артем Прима, який без промахів пройшов всю дистанцію та програв переможцю 27 секунд. Прима посів дев’яте місце. Слідом за Артемом десятим фінішував Дмитро Підручний.

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Завтра, 17 січня, відбудеться жіноча естафета 4х6 км.

Нагадаємо, в Оберхофі чоловіча збірна України фінішувала десятою в естафеті.

Фото: Biathlon.com.ua