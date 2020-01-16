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Факты / Спорт

Умер отец Дуэйна Джонсона – легенда рестлинга Рокки Джонсон

Профессиональный канадский рестлер Рокки Джонсон умер в возрасте 75 лет.

О смерти отца американского актера Дуэйна Джонсона сообщили в промоушене World Wrestling Entertainment.

О причинах смерти Рокки Джонсона не сообщается.

Сам актер пока никак не прокомментировал информацию об уходе отца.

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Рокки Джонсон начал профессиональную карьеру в рестлинге в 1964 году и выиграл ряд престижных чемпионатов. В 1991 году он закончил карьеру спортсмена, но начал тренировать собственного сына Дуэйн.

По словам Дуэйна, отец был с ним жестким и за это Скала в детстве обижался на него.

Напомним, в октябре 2019 года Дуэйн Джонсон объявил о возвращении в рестлинг-промоушн WWE.

Источник: NYT

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