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Факты / Спорт

Рестлер La Parka умер после неудачного приема

Причиной смерти профессионального рестлера La Parka II стали последствия травмы, которые он получил на ринге в октябре.

В очередной схватке Иисус Альфонсо Ескобоза Уэрта (настоящее имя La Parka II) выпрыгнул с ринга и столкнулся головой с металлической оградой.

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Спортсмена срочно доставили в госпиталь, где выяснилось, что у него сломаны несколько позвонков и парализованы руки. Врачи провели несколько операций на шее и сделали трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление гематомы на мозг, но спасти борца не удалось.

Уэрта умер в ночь с 11 на 12 января 2020 года. Ему было 54 года.

Ранее Факты ICTV писали, что 23-летний форвард клуба Генгам Натаель Жюлан погиб в ДТП, когда возвращался с тренировки.

Источник: Lucha Libre AAA

Фото: Flickr

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