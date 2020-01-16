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Факти / Спорт

Помер батько Двейна Джонсона – легенда рестлінгу Роккі Джонсон

Професійний канадський рестлер Роккі Джонсон помер у віці 75 років.

Про смерть батька американського актора Двейна Джонсона повідомили у промоушені World Wrestling Entertainment.

Про причини смерті Роккі Джонсона не повідомляється.

Сам актор поки ніяк не прокоментував інформацію про відхід батька.

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Роккі Джонсон розпочав професійну кар’єру у рестлінгу у 1964 році та виграв ряд престижних чемпіонатів. У 1991 році він закінчив кар’єру спортсмена, але почав тренувати власного сина Двейна.

За словами Двейна, батько був з ним жорстким і за це Скеля в дитинстві ображався на нього.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Двейн Джонсон оголосив про повернення у рестлінг-проумоушн WWE.

Джерело: NYT

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