Професійний канадський рестлер Роккі Джонсон помер у віці 75 років.
Про смерть батька американського актора Двейна Джонсона повідомили у промоушені World Wrestling Entertainment.
Про причини смерті Роккі Джонсона не повідомляється.
Rest in peace, Rocky Johnson. #RIPRocky pic.twitter.com/WJhFBU0xtn
— WWE (@WWE) January 16, 2020
Сам актор поки ніяк не прокоментував інформацію про відхід батька.
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Роккі Джонсон розпочав професійну кар’єру у рестлінгу у 1964 році та виграв ряд престижних чемпіонатів. У 1991 році він закінчив кар’єру спортсмена, але почав тренувати власного сина Двейна.
За словами Двейна, батько був з ним жорстким і за це Скеля в дитинстві ображався на нього.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Двейн Джонсон оголосив про повернення у рестлінг-проумоушн WWE.