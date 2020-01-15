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Факты / Спорт

Первая ракетка мира попался на допинге и пропустит Australian Open

Колумбийский теннисист Роберт Фара, который занимает первую строчку парного рейтинга ATP сдал положительный допинг-тест.

ATP сообщила спортсмену, что в его пробе за 17 октября 2019 года найдено запрещенное вещество болденон.

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Сам Фара в своем оправдании отметил, что за 10 дней до сдачи положительного теста он проходил проверку в Шанхае, которая дала отрицательный результат. По его словам, причиной попадания запрещенной субстанции стало колумбийское мясо – олимпийский комитет страны подтвердил, что в местном мясе действительно часто находят болденон.

Кроме Фары попался на допинге 78-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри. Он сдал положительный допинг-тест 19 ноября на Кубке Дэвиса.

За карьеру Фара выиграл 16 парных турниров, в том числе Уимблдон и US Open, но будущий австралийский мейджор он будет вынужден пропустить из-за отстранения.

Напомним, форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы между Динамо и Мальме (4:3).

Фото: Dreamstime

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