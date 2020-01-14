Australian Open 2020: утренние тренировки перенесли из-за дыма, а Якупович снялась

Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров, которые не утихают в Австралии, ставят под угрозу проведение Australian Open в 2020 году.

Организаторы турнира вынуждены были отменить утренние тренировки, а матчи квалификации стартовали с часовой задержкой.

Словенский теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть свой матч из-за приступа кашля и снялась с турнира, хотя от победы ее отделяло лишь два гейма (6:4, 5:6).

Awful scenes in Melbourne. Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Также таймаут вынужден был взять австралиец Бернард Томич из-за трудностей с дыханием.

В ночь на вторник из-за ветра, что дул в сторону Мельбурнв со стороны лесных пожаров, EPA оценило качество воздуха в городе как очень плохое, но спрогнозировало его улучшения в течение дня.

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Также управление охраны посоветовало местным жителям не выходить без крайней необходимости на улицу.

В квалификации Australian Open Украину будут представлять: Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Лопатецкая и Сергей Стаховский.

В основной сетке соревнований сыграют: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Накануне масштабные пожары в Австралии показали с борта МКС.

Источник: AusOpen