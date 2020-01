Australian Open 2020: утренние тренировки перенесли из-за дыма, а Якупович снялась

Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров, которые не утихают в Австралии, ставят под угрозу проведение Australian Open в 2020 году.

Организаторы турнира вынуждены были отменить утренние тренировки, а матчи квалификации стартовали с часовой задержкой.

Словенский теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть свой матч из-за приступа кашля и снялась с турнира, хотя от победы ее отделяло лишь два гейма (6:4, 5:6).

Awful scenes in Melbourne.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020