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Факты / Спорт

Автогол Фернандиньо лишил Манчестер Сити победы над Кристал Пэлас

Манчестер Сити принимал Кристал Пэлас в рамках матча 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче в конце первого тайма открыл форвард гостей Дженк Тосун с паса от Гарри Кэхилла. Во второй половине встречи на 82-й минуте Серхио Агуэро, которому ассистировал Габриэл Жезус, восстановил паритет в игре. Еще через пять минут аргентинский форвард оформил дубль во встрече.

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На 90-й минуте матча Фернандиньо пытаясь прервать пас, отправил мяч в собственные ворота.

После 23-х туров Манчестер Сити имеет в своем активе 47 пунктов и занимает второе место. Кристал Пэлас (30) идет девятым.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде сыграют против Шеффилд Юнайтед, а Кристал Пэлас дома примет Саутгемптон.

К слову, голкипер Ливерпуля Алиссон расплакался во время обряда крещения Роберто Фирмино.

Фото: Getty Images

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